4/11 ©IPA/Fotogramma

Qui si afferma come uno degli allievi più promettenti della scuola e riesce a raggiungere la fase serale del programma, in cui ci si sfida in vista della finale. Alex presenta diversi inediti come Accade, Sogni al cielo, Senza chiedere permesso, Ammirare tutto, Non siamo soli e si aggiudica il quarto posto durante l’ultimo episodio