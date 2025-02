Ufficializzata la prima classifica parziale, che accomuna Giorgia, Simone Cristicchi, Brunori SAS, Lucio Corsi e Achille Lauro, questa sera scatta la gara dei Giovani. Dubbi sulle scelte? "Sono umano ma sono felice". E' stato annunciato un ricordo di Paolo Benvegnù affidato a un artista, mentre Damiano David omaggerà Lucio Dalla. Bianca Balti co-conduttrice: "Non voglio fare la malata ma celebrare la vita"

Questa sera entrano in gioco i giovani. E c'è un secondo passaggio per 15 Big (SCALETTA - DIRETTA). Ma prima di entrare nel vivo della seconda serata un sospiro profondo e liberatorio: sono stati 12 milioni e 600mila gli spettatori che hanno seguito il debutto del Festival per uno share del 65,3 per cento. In apertura, dunque, assisteremo allo scontro con eliminazione diretta tra Alex Wyse e la coppia Vale LP e Lil Jolie mentre Maria Tomba affronta Settembre. Ospiti Damiano David (che omaggerà Lucio Dalla "e non sarò da solo" e nel corso della serata proporrà il suo singolo), il cast di Follemente, di Champagne e di Belcanto. BigMama sarà protagonista in piazza Colombo sul Suzuki Stage. Questo l'ordine di uscita: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote. Carlo Conti spiega che "quella di ieri e la finale avranno un ritmo serrato perché cantano tutti, stasera e domani ci saranno ritmi diversi". Annunciato un tributo a Paolo Benvegnù, scomparso lo scorso 31 dicembre: "Sarà affidato a un artista", ha detto Carlo Conti. Damiano David è apparso inatteso in conferenza stampa: "Sanremo con la band ci ha aperto il mondo, ora faccio tutto da solo, sono cresciuto e so veicolare le emozioni in modo sano. Abbiamo annunciato un tour mondiale, stiamo disegnando il palco e cercherò di fare uno show originale che mostri il nuovo me. Ci sarà un nuovo singolo, il raddoppio della data di Roma e altre cose. Questo lavoro per me è magia, non vedo l'ora di salire sul palco, è un coronamento di quello che sto facendo". Nella serata di giovedì gli ospiti saranno Edoardo Bennato, i ragazzi del Teatro Patologico, i protagonisti di Mare Fuori, Iva Zanicchi che riceve il Premio alla Carriera, Ermal Meta canterà al Suzuki Stage mentre all'Ariston arrivano i Duran Duran.

BIANCA BALTI: "qui per celebrare la vita"

Al fianco di Carlo Conti, in conferenza, Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio che ha ironizzato che "tutti vogliono sapere come mi vesto" mentre Nino Frassica ha replicato che "io mi vesto da Gabbani, come il cantante". Sorridente Bianca Balti ha precisato che "sono venuta qui come artista a indossare i miei vestiti e fare competizione per Cristiano, ma non perchè non voglio raccontare dolore, ovunque ci giriamo nel mondo vediamo dolore. Ma stasera voglio essere la celebrazione della vita, sono venuta a divertirmi. Non c'è nessun messaggio negativo, sono ancora qua". Bianca Balti ha visto la prima serata del Festival: "Sono una fan di Sanremo, lo è mia mamma che non è qui con me perché è stata poco bene. Mi sono però addormentata prima della proclamazione dei vincitori. Di solito vado a letto alle 21".

CAMBIAMENTO DEL SISTEMA DI VOTO? E' PIU' MERITOCRATICO Sul sistema di voto, molto cambiato rispetto al passato, Carlo Conti ha detto che "si tratta di una normale evoluzione, ho fatto correttivi sui miei Festival di Sanremo. Non mi sembrava giusto considerare per la vittoria i voti della serata delle cover come mi è sembrato giusto che alla finale ogni artista arrivasse con i voti raccolti in tutte le serate e non partendo da zero". Per mitigare poi la compulsività del televoto, Rai comunica che sarà possibile esprimere solo tre preferenze. A smorzare le polemiche nate dai rumors secondo i quali il Papa non avrebbe apprezzato quanto successo nella prima puntata, Carlo Conti ha citato un esempio calcistico mentre Frassica ha aggiunto che "hanno scoperto che era Massimo Lopez". Conti ha spiegato: "Dal 1 febbraio fino a ieri ho tenuto il video segretissimo, senza dirlo a nessuno, me lo ricordo bene quanti giorni sono stato là senza dirlo a nessuno, neanche a mia moglie". Nel video, sottolinea ancora il direttore artistico, il Papa "fa riferimento a quello che faccio nel festival, mi sembra abbastanza chiaro. Lo so che può sembrare strano ma a volte nella vita le cose normali accadono, senza retropensieri, a volte la vita è più semplice di quello che vogliamo credere".