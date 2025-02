8/18 Immagine: X/TheJackal

Il look di Achille Lauro è al centro di numerosi accostamenti con icone della cultura pop nostrana e non solo. Qui viene accostato, per esempio, con un totem della cultura nipponica (poi fatta anche nostra): il cantante sembrerebbe Tuxedo Kamen (tradotto come Milord in Italia), il personaggio misterioso che si palesa tutte le volte che Sailor Moon si trova in serio pericolo

Sanremo 2025, Achille Lauro in gara con Incoscienti giovani. FOTO