Completo bianco, guanti in pelle bordeaux, capelli tirati indietro. Stile decisamente inedito e canzone piena di riferimenti a Roma per Tony Effe, uno dei big in gara più attesi e più chacchierati: il rapper ha debuttato tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano Damme 'na mano.