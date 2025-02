Achille Lauro intona "La canzone del sole" con i fan a Sanremo

Un coro insieme ai fan, forse per stemperare la tensione a qualche ora dalla prima serata all'Ariston. Achille Lauro, in gara a Sanremo con il brano Incoscienti giovani, nel pomeriggio ha intonato con un gruppo di fan La canzone del sole, capolavoro di Lucio Battisti. Il video è stato pubblicato dallo stesso Lauro nelle sue storie di Instagram poco prima della diretta.

Classe 1990, è l’autore di grandi successi come 'C’est la vie', 'Cadillac' e 'Rolls Royce'. La sua musica passa dal trap al rap, dal punk rock al pop rock. Quest'anno Achille Lauro torna in gara alla kermesse canora con il brano 'Incoscienti giovani'

Lauro in Dolce&Gabbana

Sempre su Instagram, con un post Lauro ha annunciato di aver affidato la sua immagine per i suoi look, a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a cominciare da Sanremo. "Quest'anno ho avuto l'onore di lavorare con Domenico Dolce e Stefano Gabbana alla realizzazione di qualcosa che è più di un semplice abito. Qualcosa che parla di un nuovo me, di chi sono oggi davvero. Giorni e notti a scambiarci ispirazioni e visioni, che prenderanno vita proprio su questo palco, che ha già visto le mie mille anime", ha scritto, ringraziando i due stilisti "per lo scambio creativo e per la maestria unica e preziosa che hanno messo in questo grande progetto".