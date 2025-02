Look e make up super scenico per i Coma_Cose, che tornano sul palco del Teatro Ariston per la terza volta, oggi da marito e moglie. Il duo formato da Fausto Lama e California ha presentato Cuoricini. La coppia regina dell'indie-cantautorato ironizza - e balla - sui cuoricini che popolano, per lo più impropriamente, le nostre vite. Un brano con un ritornello da subito travolgente che promette di diventare un tormentone.