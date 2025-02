I Coma_Cose, duo milanese indie pop/rap composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (nome d’arte di Francesca Mesiano), sono alla loro terza partecipazione al Festival di Sanremo. Coppia anche nella vita - si sono sposati il 3 ottobre 2024 -, si sono conosciuti lavorando come commessi nello stesso negozio: lui aveva abbandonato la carriera musicale costruita fra il 2010 e il 2015 con lo pseudonimo di Edipo, lei l’ha convinto a riprenderla. Nel 2017 il duo pubblica con l’etichetta Asian Fake l’EP Inverno ticinese, mentre l’anno successivo si esibisce a E poi c'è Cattelan e apre i concerti di Parigi dei Phoenix insieme a Giorgio Poi e ai Pop X. Il primo album dei Coma_Cose è del 2019 e si intitola Hype Aura: contiene il brano Mancarsi che viene certificato disco d’oro, stesso traguardo raggiunto dal singolo Post concerto. Nello stesso anno partecipano anche al Concerto del Primo Maggio a Roma e alla serie televisiva Involontaria di MTV nella quale cantano in versione acustica per i pazienti dell’Istituto nazionale tumori. Il 2020 è l’anno della collaborazione con Francesca Michielin per il brano Riserva naturale, dell’apparizione nella serie tv Summertime, della pubblicazione dell’EP Due e del concerto evento Heroes, organizzato all’Arena di Verona per raccogliere fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti dalle norme anti-Covid. Nel 2021 i Coma_Cose partecipano per la prima volta a Sanremo con la canzone Fiamme negli occhi: si classificano ventesimi ma il successo di critica e pubblico è enorme. Lo stesso anno pubblicano il secondo album in studio, Nostralgia, e dopo una pausa arriva il singolo Chiamami che anticipa l'album Un meraviglioso modo di salvarsi. Nel 2023 tornano al Teatro Ariston con l’Addio e si classificano al 13° posto vincendo anche il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario. Nel 2024 in singolo estivo Malavita riscuote un grande successo, così come Posti vuoti, pubblicato il 25 ottobre.

