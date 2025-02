Look e make up super scenico per i Coma_Cose, che tornano sul palco del Teatro Ariston per la terza volta, oggi da marito e moglie. Il duo formato da Fausto Lama e California al 75esimo Festival di Sanremo (IL LIVE) ha presentato Cuoricini. La coppia regina dell'indie-cantautorato ironizza - e balla - sui cuoricini che popolano, per lo più impropriamente, le nostre vite. Un brano con un ritornello da subito travolgente che promette di diventare una hit. Nella serata di venerdì dedicata alle cover all'Ariston si è ballato al ritmo degli Eighties con il duo che insieme a Johnson Righeira ha cantato L'Estate sta finendo.