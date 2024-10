I Coma_Cose si sono sposati, il video del matrimonio

Fausto Lama e California, in arte Coma Cose, si sono sposati giovedì 3 ottobre a Milano, nella splendida Sala degli Specchi del Palazzo Reale.

Lo hanno annunciato loro stessi, pubblicando nelle storie un breve filmato della celebrazione, con la scritta "Sta succedendo".

Il matrimonio di Fausto e California

Fausto Lama e Francesca "California" Mesiano stanno insieme da nove anni. Saliti alla ribalta nel 2021, quando hanno portato al Festival di Sanremo la loro canzone Fiamme negli occhi, sono tornati all'Ariston nel 2023 portando L'addio. E, in quell'occasione, hanno annunciato le nozze (spiegando di non essere in dolce attesa).

Giovedì 3 novembre 2024, è stato il giorno del grande sì. I Coma Cose si sono sposati con rito civile, lei in abito bianco con fax fur in stile Crudelia De Mon, lui con lunga giacca scura abbinata a una t-shirt bianca ultra casual.

"Abbiamo un po’ sottovalutato gli impegni post festival: sessanta date di tour, apparizioni tv, collaborazioni varie", raccontavano nel 2023, spiegando di aver posticipato la data del matrimonio. E di aver rimandato tutto al 2024. Perché, il 2023, è stato per loro un anno pieno di soddisazioni e di progetti. Per concentrarsi sulle nozze, hanno scelto di non inviare alcun brano per il Festival 2024.