Sanremo 2023, Coma_Cose: "L'Addio è resistenza e dialogo"

Quando nasce la vostra seconda follia sanremese?

È indiscutibile che sia una vetrina importante, ci siamo già passati e abbiamo avuto un bel riscontro e una bella esperienza umana. Ma ci era anche rimasto che lo abbiamo vissuto nelle costrizioni del Covid; eppure abbiamo avuto ottimi riscontri. Ci siamo ripromessi che con le giuste suggestioni saremmo stati pronti per tornare. L’Addio è stato subito intercettato dalla nostra etichetta e ci hanno detto che può funzionare. Sai, le canzoni sono pezzi di cuore. Non finisce dunque in Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi, che era un disco sociale, che parlava dei social e di una società caotica. Abbiamo sempre fatto le canzoni in comune e ora entrano le entità separate frutto di una maturazione e di un percorso umano. Abbiamo voglia di lanciare una canzone e vedere cosa ci torna indietro!

A Sanremo essere veri può far male più del solito?

Forse è il solo modo per salvarsi. Il rischio di essere travisati è più grande perché hai solo una cartuccia. Ricordiamo ancora la paura della prima volta. Siamo qui a fare noi stessi, portiamo la nostra canzone che sarebbe uscita comunque. Non è stata scritta per Sanremo e trasmette una vicinanza più intima. Si può essere travisati ma no, non si può non essere veri.

Ogni volta che vedete una ringhiera a cosa pensate?

Claudio Baglioni l'ha fatta suonare, lui ha fatto pezzi pazzeschi. Ha un linguaggio avanguardistico. Tra l’amico e il legnetto da succhiare… adotta il codice caldo-freddo che cerchiamo di emulare. La vita è come le montagne russe, la poesia è nel cucchiaino sporco sul tavolo, a volte.