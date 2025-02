Sanremo 2025, i momenti più belli della prima serata del Festival

Noa, cantante israeliana, e Mira Awad, cantante palestinese, hanno duettato in diretta in mondovisione sulle note di Imagine di John Lennon, una canzone che è un inno alla pace, e che loro hanno intonato in inglese, arabo e israeliano. "Noi artisti non abbiamo il compito di descrivere la realtà ma di immaginare quello che vogliamo creare", hanno poi detto in italiano. "Vogliamo che l'intera famiglia umana viva in sicurezza, immaginiamo prosperità e riconciliazione e che fra un anno torneremo a festeggiare un vero accordo di pace"