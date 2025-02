Imagine in ebraico e arabo

Noa e Mira Awad hanno dunque cantato Imagine, una versione particolare in ebraico e arabo, un inno alla pace, a superare le differenze, gli odi, ad abbracciarsi e unirsi. Mentre le due artiste cantavano nelle rispettive lingue, il pubblico poteva seguire il testo grazie alla traduzione in italiano nei sottotitoli, prima della parte in inglese nota a tutti: “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”, forse dirai che sono un sognatore ma non sono l’unico.