Messaggio del Papa a Sanremo: "La musica è strumento di pace"

Papa Francesco ha sorpreso il pubblico di Sanremo con un videomessaggio, facendo entrare il 75mo festival nella storia. Il Pontefice ha risposto all'invito di Carlo Conti di sottolineare con la sua voce il momento che l'Ariston ha deciso di dedicare ad un appello per la pace. Standing ovation del pubblico durante e dopo le parole di Bergoglio. Il messaggio è stato trasmesso prima dell'esibizione la cantante israeliana Noa e dalla collega palestinese Mira Awad di 'Imagine' di John Lennon, in una versione cantata in parte in ebraico, in parte in arabo e in parte in inglese (SEGUI IL LIVE DI SANREMO).