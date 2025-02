Bianca Balti racconta la malattia nella giornata contro il cancro

"Il 4 febbraio è sempre stato solo un giorno casuale che alcuni post su Instagram mi hanno ricordato (...) nonostante la mia diagnosi, nel 2021, di essere portatrice del gene BRCA1 per il quale, a dicembre 2022, mi sono sottoposta a una doppia mastectomia preventiva. Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo. Fino all'8 settembre 2024, giorno della diagnosi": queste le parole della modella italiana, affetta da cancro ovarico al terzo stadio.

L'8 settembre 2024, la modella italiana (che da anni vive a Los Angeles), ha ricevuto la diagnosi. Il 14 ottobre ha cominciato la chemioterapia , che si è conclusa lo scorso 27 gennaio. "Con mia grande sorpresa, in questi ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai ", ha spiegato. "Non do più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione. È stato difficile e non è ancora finita, ma non farei cambio con nient'altro. Si dice: 'Ciò che non ti uccide ti rende più forte', ma la mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare la vita molto di più ".

"4 febbraio. Giornata mondiale contro il cancro . È sempre stato solo un giorno casuale che alcuni post su Instagram mi hanno ricordato, sebbene mia zia sia morta di cancro al seno metastatico all'età di 39 anni e mia madre abbia avuto il mieloma un paio di anni fa. E nonostante la mia diagnosi, nel 2021, di essere portatrice del gene BRCA1 per il quale, a dicembre 2022, mi sono sottoposta a una doppia mastectomia preventiva . Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo", esordisce così Bianca Balti, nella didascalia che accompagna una serie di foto della sua battaglia contro il cancro ovarico al terzo stadio .

Le immagini del percorso

La prima immagine postata da Bianca Balti risale al 14 ottobre 2024, giorno in cui ha effettuato la prima infusione di chemioterapia al Providence St Joseph Hospital di Los Angeles. Si vede poi la modella sotto l'effetto di Benadryl (uno dei farmaci somministrati prima del trattamento per prevenire una reazione allergica), e poi lei col fidanzato (che la ama di un "amore incondizionato"). E, ancora, la figlia Matilde che le rasa la testa la notte di Halloween ("Pensavo di poter cogliere l'occasione per travestirmi da zio Fester: non sapevo che il mio piccolo rasoio per i peli pubici avrebbe richiesto ore", scherza nella didascalia).

C'è poi la foto della seconda infusione di chemioterapia, il 4 novembre, ci sono le riprese de Le Iene con Nic a Los Angeles, c'è il suo primo volo verso Milano dopo la diagnosi, la terza infusione di chemioterapia (il 25 novembre all'Humanitas Pio X di Milano), la sua nuova routine di bellezza, il backstage dell'episodio natalizio di A letto con Bianca. E poi il balletto con le figlie, per festeggiare la fine della scuola, le riprese sul set di Turning Heads, un suo progetto personale. Infine la quarta infusione di chemioterapia a Milano, il 16 dicembre, la reunion con la sua famiglia per la prima volta dopo sette anni, lei che scia ("per dimostrare a me stessa che posso fare tutto ciò che mi metto in testa"), la quinta iniezione di chemioterapia (a Los Angeles, il 6 gennaio), il suo fidanzato che le massaggia le gambe per superare i dolori neuropatici, gli incendi di Los Angeles, Carlo Conti che la annuncia come co-conduttrice in una serata del Festival di Sanremo. E, il 27 gennaio, l'ultima chemio.

Un racconto fedele, ma pieno di positività. Perché Bianca, al cancro, non intende darla vinta.