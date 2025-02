Televoto Sanremo 2025, come votare i cantanti in gara

Il 29 cantanti in gara sono pronti a calcare il palco dell'Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. E c'è qualche novità per quanto riguarda il sistema di votazione: restano sempre le tre giurie, ma durante la serata finale verranno annunciate le prime cinque canzoni in classifica, ha spiegato il padrone di casa Carlo Conti - senza un ordine indicato - che saranno poi rivotate per stabilire il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo 2025. E il voto del pubblico sarà fondamentale.

Il voto da casa

Ovviamente come gli altri anni, infatti, il pubblico da casa può partecipare alle votazioni dei propri preferiti attraverso il televoto, disponibile solo dalla seconda serata di mercoledì 12. Si può televotare sia da telefono fisso - al numero 894.001 - che dal mobile - digitando il 475.475.1. Per esprimere la propria preferenza a un o una concorrente basta inviare il codice a due cifre associato a ciascun artista - comunicato da Carlo Conti - tramite SMS al costo di 0,50 centesimo o digitando il codice sulla tastiera in caso di chiamata da utenza fissa al costo di 0,51 centesimi IVA inclusa. La sessione del televoto sarà aperta e chiusa d Carlo Conti e accompagnata da una grafica in sovrimpressione. Come spiegato nel regolamento ufficiale, il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi tre SMS da utenza mobile e tre chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a tre voti per ciascuna sessione di voto prevista nella seconda, terza, quarta e quinta serata. Alcune utenze telefoniche, a causa di limitazioni previste nel rapporto contrattuale con i relativi gestori telefonici potrebbero non essere abilitate alla fruizione del servizio di televoto. Gli utenti interessati - si legge ancora nel regolamento - potranno contattare il proprio gestore telefonico per eventuali chiarimenti, restando esclusa in capo a Rai ogni responsabilità in relazione alla conseguente e possibile mancata fruizione del servizio di televoto.