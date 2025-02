Sanremo, il testo della canzone di Rocco Hunt: Mille vote ancora

Ritorno all'Ariston per il rapper, che nel 2014 aveva trionfato nella sezione Nuove Proposte con il brano Nu juorno buono e nel 2016 era tornato in gara nella categoria Campioni con la canzone Wake Up!

A più di dieci anni dalla vittoria di Sanremo Giovani, Rocco Hunt è tornato all'Ariston, in gara tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper ha presentato Mille vote ancora in un total look nero. L'artista salernitano ha calcato il palco per la terza volta.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Rocco Hunt Nel 2014 Rocco Hunt aveva esordito alla 64esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove aveva vinto con il brano Nu juorno buono. Nel 2013 aveva pubblicato per Sony Music l'album Poeta urbano, seguito da altri dischi e collaborazioni con grandi artisti, da Eros Ramazzotti a Neffa. Nel 2016 è arrivato il ritorno all'Ariston nella 66esima edizione del Festival di Sanremo, stavolta nella categoria Campioni, con il singolo Wake Up, arrivato al nono posto. L'artista non ha poi concretizzato la successiva idea di allontanarsi dalle scene, ma ha anzi pubblicato l'album Libertà, con collaborazioni tra gli altri con Achille Lauro, e ha sfoderato la hit estiva A un passo dalla Luna con Ana Mena. Dopo altri successi, l'artista salernitano che non racconta la vita e la periferia, ma fa anche ballare e cantare il pubblico, è ora pronto a tornare sul palco della kermesse canora più famosa d'Italia.

Ecco il testo di Mille volte ancora di Rocco Hunt: Testo: Rocco Pagliarulo (Rocco Hunt) Musica: Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Stefano Tognini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Metatron Publishing/Platinum Squad Independent Label/Peermusic Italy Mi ricordo una strada un quartiere qualunque Un bambino che sogna pure se non ha niente Ogni giorno è un regalo per chi come me è destinato a partire e le voci di chi ha giudicato ritornano nella mia testa Mi dicevano tu non sarai mai nessuno E ora non mi ricordo più, com'è l'odore del caffè quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio giocavamo in quartiere sembrava uno stadio Non è stata domenica mai più da quando sono andato via da casa mia, rimpiango anche le cose che odiavo le stesse che mi hanno fatto andare via L'erba cresce in un campetto abbandonato colpa dei telefoni non ci hanno più giocato l'ansia nel cuore quando le citofonavo se rispondeva il padre poi scappavo lo stato è assente come noi in mezzo a quei banchi un foglio bianco dove scriverò mi manchi tutto quello che ti serve nel quartiere studia oppure 'mparate 'o mestiere E mo' riportami dove Overamente songo je 'o cafè dinto 'e canzoni Viento 'e mare che sbatte pe dinto 'e feneste Me sceta 'e po' se ne va Me vonno fottere l'anema Ma je 'ccu poco sto buono Doje prete pe fa''na porta Turnasse criaturo pe' correre Mille vote ancora e ridere Mille vote ancora e chiagnere Mille vote ancora 'a casa mia Mille vote ancora Faccio brutti sogni e po' me sceto 'e botto vedo le facce degli amici ca nun ce stanno cchiù Aggio sbagliato a prendermi le colpe A pensare: potevo fare di più Ad immaginare 'nu finale diverso A pensà si chella palla nun pigliava 'a traversa A distinguere l'amore dal sesso Se'o posto 'e vencere avesse perso, fosse rimasto me stesso Il nemico a volte è l'orgoglio che chiude rapporti anche se non c'è un motivo Siamo carte stropicciate nel portafoglio siamo anime buone in mondo cattivo Perciò dicimme: tutt' appost anche quando il mondo cade sulle spalle nostre Anche quando alle domande non c'è una risposta a campà accussì è tosta era meglio a casa nostra Rip. ritornello Se mi vedi un po' triste è perché cocche vota me manca assaje mamma mia, 'a casa mia dove ancora si muore per niente a vent'anni 'sti figlie anna capì 'sta guerra adda ferni E mo' riportami dove Overamente songo je 'o cafè dinto 'e canzoni Viento 'e mare che sbatt pe dinto 'e feneste Me sceta 'e po' se ne ve Me vonno fottere l'aner Ma je 'ccu poco sto bur Doje prete pe fa' 'na p Turnasse criaturo pe' Mille vote ancora e ridere Mille vote ancora e chiagnere Mille vote ancora 'a casa mia Mille vote ancora