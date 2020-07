Rocco Hunt feat. Ana Mena con A un passo dalla Luna: il testo

È tempo di hit estive e Rocco Hunt scende in campo con la sua “A un passo dalla luna”, in uscita il 3 luglio. Una collaborazione internazionale per l’artista campano, affiancato da Ana Mena. È stato lo stesso Hunt a parlare della nascita di questo feat: “Io e Ana Mena ci scrivevamo da anni e alla fine siamo riusciti a trovare il momento giusto per poter realizzare questa canzone insieme”.