Yes I know my way

Ma nun' è addò m'aie purtato tu

Yes I know my way

Mo' nun me futte cchiù

Mo' nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i' resto a pere

Va tu va, tant'io sbareo

Yes I know my way

'E guaie mie 'e saccio i'

Ma chi me crede

Yes I know my way

Ma tu nun puo' venì

Ma tu nun puo' venì

I' m'arreseco sulo si vale 'a pena 'e tentà'

Ma po' chi mm'o ffa' fa

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte 'e fatte tuoie

Ma si haje suffrì' caccia 'a currea

Siente fa' accussì

Miette 'e creature 'o sole

Pecché hanna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Yes I know my way

Ma nun' è addò m'aie purtato tu

Yes I know my way

Mo' nun me futte cchiù

Mo' nun me futte cchiù

Tu vaje deritto e i' resto a pere

Va tu va, tant'io sbareo

Siente fa' accussì

Nun dà retta a nisciuno

Fatte 'e fatte tuoie

Ma si haje suffrì' caccia 'a currea

Siente fa' accussì

Miette 'e creature 'o sole

Pecché hanna sapè' addò fà friddo

E addò fà cchiù calore

Yes I know my way

Yes I know my way

My way

Mo' nun me futte cchiù

Mo' nun me futte cchiù

Yes I know my way

Yes I know my way

My way, my way