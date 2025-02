Sanremo 2025, nasce la drinklist SanreLove ispirata all'amore

In occasione dell’edizione 2025 di Sanremo, che comprenderà anche San Valentino, un panel di esperti bartender ha creato “SanreLove”, la drinklist per celebrare 10 celebri canzoni: "Dalla storica Ciao amore, ciao, passando per Maledetta primavera, fino ad arrivare a una più moderna Brividi, abbiamo voluto omaggiare questi brani con dei drink dal sapore avvolgente e raffinato, per godersi al meglio la prossima attesissima edizione del Festival”, afferma Roberta Martino, drinksetter di Anthology by Mavolo

Quando si pensa a Sanremo torna alla mente la storia della canzone italiana. Sono decine le leggende musicali che hanno calcato il palco più celebre d’Italia, le quali spesso si sono ispirate a un sentimento d’amore per scrivere i brani da proporre al Festival. Cosa c’è di più iconico delle canzoni d’amore? Dalla struggente Ciao amore, ciao di Luigi Tenco, passando dalla tormentata Maledetta primavera della carismatica Loretta Goggi, fino ad arrivare alla recentissima Brividi di Mahmood e Blanco, che hanno portato sul palco una melodia malinconica e un testo intenso e profondo. Perché l’amore è questo, un viaggio caratterizzato da momenti meravigliosi e travolgenti ma talvolta con dei risvolti malinconici. Questi sono solo alcuni dei titoli che hanno caratterizzato le 74 edizioni di Sanremo, dalla primissima nel lontano 1951 fino ad arrivare a quelle più recenti. Come gli artisti si sono ispirati ai loro sentimenti più profondi per trascrivere queste indimenticabili canzoni, Anthology by Mavolo si è a sua volta ispirata ai capolavori del panorama musicale per creare “SanreLove”, la nuova drinklist composta da 10 cocktail nati per omaggiare le canzoni d’amore che hanno segnato la storia della canzone italiana in un’edizione in cui la kermesse coincide con San Valentino. “Oggi, in un mondo che va «a 100 all’ora», in cui la fretta è all’ordine del giorno, ogni tanto bisognerebbe fermarsi e scrollarsi di tutte le responsabilità quotidiane; e quale miglior modo per rilassarsi, se non degustando un buon cocktail, e perché no, ispirato proprio alle canzoni d’amore che hanno fatto sognare lo Stivale? – afferma Roberta Martino, drinksetter di Anthology by Mavolo – Sanremo è un rito collettivo che unisce tutte le generazioni, con canzoni d’amore che diventano colonne sonore della nostra vita. Abbiamo quindi voluto omaggiare questi 10 brani con dei drink dal sapore avvolgente e raffinato, per godersi al meglio la prossima attesissima edizione del Festival. SanreLove è un modo per vivere la magia di Sanremo anche attraverso l’arte del gusto”.

Romanticamente, il cocktail ispirato alla canzone Ciao amore di Luigi Tenco

Una drinklist emozionale e sensoriale E così nasce una drinklist che, tramite l’unione di sapori ed emozioni, regala un’esperienza sensoriale unica. Partendo da “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi, un inno di gratitudine e dolcezza, che si traduce nel raffinato e fresco cocktail “Petali d'amore”: il gin Saneha si fonde con il morbido sciroppo di fragola Bacanha, il tutto arricchito dalla spuma del champagne Jeeper; un cocktail elegante e fruttato proprio come la melodia della Pizzi. C’è poi “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco, un brano malinconico e intenso, da cui è nato il cocktail “RomanticaMente”; in questo drink il gin Eden Mill Love incontra il bitter Ms. Better’s Sommacco e Kiwi, un connubio perfetto che riflette le emozioni complesse del brano, completato con il fresco Le Tribute Pink Grapefruit, questo cocktail si offre come un abbraccio bittersweet, proprio come il testo della canzone. “Il cuore è uno zingaro” di Nicola Di Bari e Nada è un inno alla passione e alla libertà, e il cocktail “El Gitano” ne incarna lo spirito nomade e vivace. Il rum Auténtico Nativo 20 years, insieme al succo di lime e pompelmo rosa, crea una base fresca, ideale per essere esaltata con il sapore piccante di Le Tribute Ginger Beer, dando vita a un drink che racconta una storia di viaggi e scoperte. “Maledetta primavera” di Loretta Goggi ci regala l’omonimo drink, un cocktail che gioca con contrastanti note affumicate e agrumate: il mezcal Koch El Elemental, il succo di lime e la Le Tribute Olive Lemonade sono un mix esplosivo di sapori contrastanti, enfatizzati dalla bordatura di sale affumicato che ricorda le vibrazioni intense del brano. Con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, una canzone che parla di un amore unico e incondizionato, nasce un cocktail morbido e avvolgente, “Sorsi di stelle”; il gin Amuerte Red, il succo di limone e il dolce sciroppo di lampone Bacanha sono la combinazione perfetta per un drink che rispecchia l'emozione pura e sincera della canzone.

Da Vattene Amore a Brividi Si prosegue con il romanticismo di “Vattene amore” di Amedeo Minghi e Mietta che trova la sua espressione in un cocktail audace e sofisticato: il gin Amuerte Black, l’amaro Tattico, il bitter e il vermouth rosso si uniscono in una danza di sapori che richiama la passione e la delicatezza, mentre il pompelmo rosa porta freschezza e un tocco di asprezza, creando un cocktail dal nome inconfondibile: “Trottolino”. Da “Se stiamo insieme” di Riccardo Cocciante, un brano che racconta l'armonia in un amore eterno, nasce “White Dream”, un cocktail fresco e aromatico: vodka Le Philtre, succo di limone e sciroppo allo zenzero Bacanha si uniscono al basilico, creando una sinfonia perfetta che, come la canzone, celebra la bellezza dell'essere uniti. “7000 caffè” di Alex Britti racconta una storia di energia e passione, e così anche il suo ispirato cocktail, “Black Moonshine”; il whiskey Moonshine Runners e il liquore al caffè Black Sinner, accompagnati dall’acqua tonica Le Tribute e dalle note speziate del bitter Ms. Better’s Pepe Nero e Cardamomo, sono il mix ideale per un drink che incarna la forza e la carica di un amore che non si ferma mai. “Chiamami ancora amore”, di Roberto Vecchioni, racconta di un amore che non si arrende e quindi il suo cocktail “Call Me Love” diventa un viaggio sensoriale tra freschezza e intensità: il gin Solaro e il pineau Tradition Blanc Guerin si combinano con le note agrumate del bitter Ms. Better’s e il tocco frizzante della soda, proprio come un amore che, nonostante tutto, continua a crescere. Infine, “Brividi” di Mahmood e Blanco, la canzone che ha toccato il cuore di molti con la sua melodia malinconica, trova il proprio corrispettivo in un cocktail sobrio e raffinato: “Brivido viola”, composto da Iovem, un liquore aromatizzato con miele, zenzero e limone e l’acqua tonica zero di Le Tribute, rappresenta un drink che, come la canzone, si fa delicato e profondo, regalando un brivido di pura emozione. Approfondimento Sanremo 2023, Blanco e Mahmood canteranno Brividi nella prima serata

La Drinklist del Festival di Sanremo Ecco infine le 10 ricette per preparare a casa i cocktail di “SanreLove”, celebrando l'amore in tutte le sue forme e la magia che il Festival di Sanremo riesce sempre a regalare: • PETALI D’AMORE: "Grazie dei fiori" di Nilla Pizzi (1951) • ROMANTICAMENTE: "Ciao amore, ciao" di Luigi Tenco (1967) • EL GITANO: “Il cuore è uno zingaro” di Nicola Di Bari e Nada (1971) • MALEDETTA PRIMAVERA: "Maledetta Primavera" di Loretta Goggi (1981) • SORSI DI STELLE: "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini (1989) • TROTTOLINO: "Vattene amore" di Amedeo Minghi e Mietta (1990) • WHITE DREAM: "Se stiamo insieme" di Riccardo Cocciante (1991) • BLACK MOONSHINE: "7000 caffè" di Alex Britti (2003) • CALL ME LOVE: "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni (2011) • BRIVIDO VIOLA: "Brividi" di Mahmood e Blanco (2022) Approfondimento Mietta: "Trottolino amoroso? Odiavo quel ritornello". FOTO

LE RICETTE: PETALI D’AMORE 20 ml gin Saneha; 15 ml sciroppo alla fragola Bacanha; Top champagne Jeeper Grand Assemblage In Love. In un bicchiere da vino versate tutti gli ingredienti direttamente sul ghiaccio, ad eccezione dello champagne. Mescolate delicatamente, quindi colmate con champagne Jeeper. Completate guarnendo con una scorza di limone e fiori edibili. ROMANTICAMENTE 30 ml gin Eden Mill Love; 6 gocce di bitter Ms. Better’s Bitters Sommacco e Kiwi; Top Le Tribute Pink Grapefruit. Iniziate riempiendo un tumbler basso con del ghiaccio, quindi versate direttamente tutti gli ingredienti ad eccezione di Le Tribute Pink Grapefruit. Mescolate delicatamente, poi completate colmando con Le Tribute Pink Grapefruit. Infine, guarnite con due lamponi e servite. EL GITANO 45 ml rum Auténtico Nativo 20 years; 15 ml Amaro Tattico; 15 ml succo di lime; 15 ml succo di pompelmo rosa; 15 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha; Top Le Tribute Ginger Beer. Per preparare il cocktail “El Gitano” mettete tutti gli ingredienti, ad eccezione di Le Tribute Ginger Beer, in uno shaker. Agitate, quindi versate il contenuto in un bicchiere Collins colmo di ghiaccio. Completate aggiungendo la Ginger Beer e una scorza di pompelmo. MALEDETTA PRIMAVERA 30 ml mezcal Koch El Elemental; 10 ml succo di lime; Top Le Tribute Olive Lemonade; Bordatura di sale affumicato. Per prima cosa inumidite il bordo del bicchiere e ricopritelo con sale affumicato. Versate all'interno il mezcal e il succo di lime. Aggiungete il ghiaccio, mescolate e infine colmate con Le Tribute Olive Lemonade. Guarnite con una scorza di lime. SORSI DI STELLE 50 ml gin Amuerte Red; 30 ml succo di limone; 15 ml sciroppo al lampone Bacanha. Per prima cosa versate gli ingredienti in uno shaker e agitate. Filtrate in un tumbler basso colmo di ghiaccio, quindi guarnite con un lampone fresco. TROTTOLINO 30 ml gin Amuerte Black; 15 ml Amaro Tattico; 15 ml Bitter; 30 ml Vermouth rosso; Fetta di pompelmo rosa. Versate gli ingredienti in un mixing glass ben raffreddato, aggiungete il ghiaccio e mescolate fino a ottenere la giusta diluizione. Trasferite il tutto in un tumbler basso con ghiaccio e guarnite con una fetta di pompelmo rosa. WHITE DREAM 50 ml vodka Le Philtre; 30 ml succo di limone; 15 ml sciroppo allo zenzero Bacanha; Foglie di basilico. Per realizzare il cocktail “White Dream”, per prima cosa versate tutti gli ingredienti in uno shaker, includendo le foglie fresche di basilico. Agitate energicamente, quindi filtrate con un colino in un tumbler basso colmo di ghiaccio. Completate guarnendo con altre foglie di basilico fresco e una fetta di limone. BLACK MOONSHINE 30 ml liquore al caffè Black Sinner; 30 ml Whiskey Moonshine Runners; Top Le Tribute Tonic Water; 3 gocce di bitter Ms Better’s Bitters Pepe Nero e Cardamomo; Scorza di arancia. Versate in un bicchiere highball il whiskey Moonshine Runners e Black Sinner. Aggiungete dei cubetti di ghiaccio, Le Tribute Tonic Water e le gocce di bitter. Per completare miscelate e servite con una scorza d’arancia. CALL ME LOVE 40 ml gin Solaro; 10 ml pineau Tradition Blanc Guerin; 6 gocce bitter Ms. Better’s Bitters Green Strawberry e Mah Kwan; Top Sifone Soda Explosivo; Scorza di limone. Per preparare il cocktail, versate tutti gli ingredienti ad eccezione della soda direttamente nel bicchiere. Aggiungete il ghiaccio e mescolate delicatamente. Infine colmate con la soda e guarnite con una scorza di limone. BRIVIDO VIOLA 50 ml Iovem; Top Le Tribute Tonic Water Zero; Ghiaccio. Lo Iovem Tonic si prepara versando Iovem in un bicchiere colmo di ghiaccio. Per completare, aggiungete Le Tribute Tonic Water Zero e mescolate delicatamente