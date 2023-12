Mietta: "Trottolino amoroso? Odiavo quel ritornello". FOTO

Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui confessa che odiava il suo nome d’arte, scelto dal suo produttore di allora (Claudio Mattone), così come detestava il ritornello che l’ha resa una leggenda, quello della hit "Vattene Amore". “Il ritornello non lo sopportavo, mi dava fastidio, gli ho dichiarato guerra, ma avevo vent’anni, non capivo che la vita va alleggerita con l’ironia”, spiega al Corriere. Ecco la fotostoria della cantante