Zendaya non esclude di poter tornare alla musica: "Forse un giorno..."

L'attrice in sala con Challengers di Luca Guadagnino apre alla possibilità di nuove canzoni e magari un nuovo album

In questi giorni è nelle sale di tutto il mondo con Challengers, il nuovo film ambientato nel mondo del tennis di Luca Guadagnino, e i fan attendono trepidanti di vederla tornare (anche se ancora non si sa quando) nei panni di Rue in Euphoria (le prime due stagioni della serie HBO di Sam Levinson sono disponibili on demand su Sky e NOW). Ma c’è anche un’altra faccenda che Zendaya ha lasciato in sospeso, quella che riguarda la sua carriera musicale.

Ospite a The Jennifer Hudson Show Come scrive The Hollywood Reporter, ’attrice, reduce dallo straordinario successo al cinema di Dune 2, ha aperto alla possibilità di tornare a cantare dopo aver pubblicato il suo primo album nel 2013. “Amo la musica ed è qualcosa che è stato speciale per me – ha detto intervista a The Jennifer Hudson Show – Penso che forse entrare nell’industria musicale non abbia proprio ucciso la mia voglia di fare musica, ma che trasformarla in lavoro non sia stato così bello per me”.

"VEDREMO, FORSE UN GIORNO..." L’attrice ha proseguito: “Sai, penso che se dovesse arrivare il momento giusto, e a me piace crearmeli da sola, magari qualcosina la posso tirare fuori”. Poi, rivolta ai fan, ha aggiunto: “Non uscite fuori di testa! Vedremo, ma forse un giorno…”. Negli anni scorso Zendaya si è concessa comunque qualche escursione in ambito musicale, come nel caso della collaborazione con Labrinth, autore della colonna sonora di Euphoria. Con lui, l’attrice è stata sul palco del Coachella nel 2023, per eseguire I’m Tired e All For Us. leggi anche Challengers, la storia della t-shirt "I Told Ya" indossata da Zendaya

L'ANNO SCORSO AL COACHELLA Nell’intervista con Jennifer Hudson, Zendaya ha spiegato che nonostante la grande stima professionale e personale che la lega a Labrinth, aveva inizialmente declinato la proposta di salire sul palco del Coachella: “Inizialmente ho pensato ‘Oh, assolutamente no’. Pensavo: ‘Non posso farcela’.” Una paura del palco che Zendaya ha spiegato così: “Ho cattivi ricordi delle mie performance live quando ero bambina”, ma alla fine ha comunque cambiato idea dicendosi che “non posso scappare per sempre”.