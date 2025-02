FantaSanremo 2025, come cambiare la formazione della propria squadra

Da quest'anno è possibile sostituire i propri cantanti ogni sera, sfruttando così le due riserve. Le istruzioni su come farlo e su come scegliere un nuovo capitano

Una delle più importanti novità del FantaSanremo 2025 sono le riserve. Ma come funzionano? Quando hanno costruito la loro squadra, per la prima volta da quando il gioco legato al Festival (IL LIVE DELLA SECONDA SERATA) è nato, gli utenti si sono trovati a dover scegliere non più cinque ma sette cantanti. Due di questi, però, sono riserve. Le riserve hanno un doppio ruolo: portano punti (solo per quanto riguarda gli extra) anche senza essere schierate e possono prendere il posto di uno dei titolari prima dell’inizio di ciascuna serata. Come? Lo spiegano gli stessi creatori del gioco con un pratico video pubblicato su Instagram che potete trovare in fondo a questo articolo.