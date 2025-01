FantaSanremo 2025, il regolamento: come si gioca

Anche quest’anno il FantaSanremo sta facendo divertire il pubblico della kermesse canora, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio con la conduzione di Carlo Conti

Il FantaSanremo è la competizione che da anni appassiona i fan della kermesse canora. Il gioco richiede la formazione di una squadra con alcuni degli artisti in gara al Festival di Sanremo ( SCOPRI LO SPECIALE ).

FANTASANREMO 2025, il regolamento

Il FantaSanremo è un momento ludico imperdibile per gli amanti della celebre kermesse canora. A pochi giorni dall’inizio della 75esima edizione, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio con Carlo Conti nel ruolo di conduttore e Direttore artistico, ecco le regole principali per sfidare amici, familiari e colleghi a colpi di bonus e malus. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale.

Il fantasy game prevede che gli utenti formino una squadra con sette artisti in gara schierando una formazione composta da cinque titolari e due riserve. Inoltre, i giocatori devono scegliere i cantanti utilizzando i 100 Baudi a disposizione e seguendo le quotazioni. Dopo aver formato la squadra, i partecipanti sono chiamati a indicare il proprio capitano.