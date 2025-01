FantaSanremo 2025, i nomi più divertenti delle squadre

Musica

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta artisti che parteciperanno alla 75esima edizione in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Il palco del Teatro Ariston ospiterà debutti (anche se non quello di Emis Killa, che ha rinunciato all'Ariston perché indagato) e grandi ritorni. Ecco tutti gli artisti in gara