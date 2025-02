“Si’ ‘na preta!”. Durante la prima serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), Rose Villain, salita sul palco dell’Ariston per cantare il brano Fuorilegge, ha ricevuto un complimento accorato da uno spettatore in platea. Un imprenditore trentenne, nato e cresciuto a Salerno e per la prima volta presente alla kermesse canora, ha infatti preceduto l’esibizione dell’artista con il grido che ha risuonato in tutto il teatro. “È stato un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare virale”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui”. L’espressione in dialetto napoletano significa “sei una pietra” e si usa per evidenziare la perfezione e la bellezza di una donna, come se fosse una scultura. Ieri sera la cantante, che indossava un abito rosso aderente lungo fino ai piedi, i capelli blu raccolti, ha colpito tutti per il talento e per l’immagine.