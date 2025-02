Sanremo 2025, tutto quello che c'è da sapere sul PrimaFestival

Gabriele Corsi ha commentato le ultime edizioni dell'Eurovision Song Contest e conduce i programmi Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo e Il contadino cerca moglie. Nel suo curriculum ci sono anche Deal With It – Stai al gioco, Primo Appuntamento, Boss in incognito e Reazione a catena. Attiva anche la carriera in radio con Trio Medusa, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, che conducono Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay. Nella seconda puntata del PrimaFestival ha intervistato Simone Cristicchi, uno dei 29 Big in gara al Festival di Sanremo con il brano Quando sarai piccola, che racconta il rapporto con la madre anziana. Un’intervista con la voce rotta dall’emozione per Gabriele Corsi, che nella seconda puntata di PrimaFestival si trova a chiacchierare con Simone Cristicchi, uno dei 29 big in gara al Festival di Sanremo 2025, ma la commozione prende il sopravvento al punto che il conduttore si interrompe e si scusa. "Quando i nostri genitori invecchiando ritornano a essere un po’ bambini, noi ci ritroviamo a doverli custodire con cura, come se fossero i nostri figli. In questo caso vedi però sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento e lo vedi davanti ai tuoi occhi cambiare tutti i giorni”, ha raccontato l'artista. Commosso, Corsi ha trattenuto a stento le lacrime: "Ascoltandoti anche in prova non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie”. Si è poi scusato e ha abbracciato e ringraziato Cristicchi, che gli ha risposto: “Grazie a te”.

VEDI ANCHE: SANREMO 2025, LA GUIDA COMPLETA: DAI CANTANTI IN GARA AGLI OSPITI