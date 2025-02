Pochi giorni alla 75esima edizione del Festival di Sanremo . In queste ore molti fan della kermesse canora stanno ultimando le squadre del FantaSanremo, la competizione basata sull’evento musicale. Ecco alcuni consigli per formare il team vincente con cui battere amici e familiari.

FantaSanremo, i consigli

Nel corso degli anni il FantaSanremo ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare un’attività imprescindibile per molti telespettatori. In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio con la conduzione di Carlo Conti (FOTO), ecco alcuni consigli per formare una squadra vincente.

FantaSanremo, gli artisti più costosi

Le strategie adottate dagli utenti sono molteplici: da coloro che puntano tutto sugli artisti che potrebbero conquistare posizioni alte in classifica a chi spera in una sentita partecipazione del cantante al fantasy game.

I giocatori più costosi, prendendo in considerazione il numero di baudi necessari per inserirli in squadra, e quindi ritenuti più forti sono Achille Lauro, Elodie e Giorgia. Subito dopo Fedez, Francesco Gabbani e Olly.