Sanremo, il testo della canzone di Cristicchi: Quando sarai piccola

Una performance intima ed emozionante quella di Simone Cristicchi , vincitore nel 2007 con Ti regalerò una rosa, tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE) . Cristicchi ha presentato all'Ariston la sua Quando sarai piccola, una storia di Alzheimer, dedicata alla madre. E per la quale il cantautore ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2025. Nella serata dedicata alle cover Cristicchi ha scelto di duettare con la compagna Amara sulle note de La Cura di Franco Battiato.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Simone Cristicchi

Agli esordi, Simone Cristicchi ha aperto i concerti di Max Gazzé e di Niccolò Fabi, ma nel 2005 ha conosciuto il successo con il singolo Vorrei cantare come Biagio Antonacci, che ha aperto le porte anche alla successiva canzone Studentessa universitaria. Nel 2006 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Che bella gente, arrivato secondo, mentre nel 2007 ha vinto la gara nella categoria Campioni con Ti regalerò una rosa, ispirato alle storie dei pazienti degli istituti psichiatrici. Nel 2008 è tornato all'Ariston come ospite di Frankie hi-nrg mc, con il quale nel 2010 ha gareggiato con la canzone Meno male. Nel 2013 ha invece presentato La prima volta (che sono morto) e Mi manchi, nel 2018 ha duettato con Ermal Meta e Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente (che ha vinto l'edizione) e nel 2019 è apparso tra i Big con Abbi cura di me. Nel 2024, a più di dieci anni di distanza dall'ultima uscita, ha pubblicato il quinto album Dalle tenebre alla luce.