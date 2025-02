Cristicchi e Amara stasera portano La cura, uno dei brani più celebri di Franco Battiato. La canzone è stata pubblicata nel 1997 come singolo dell’album L’imboscata, uscito a ottobre dell’anno prima. Il testo, scritto da Battiato e Manlio Sgalambro, si rivolge a una persona amata con rimandi al potere di guarigione della musica. Il brano ha riscosso grande successo e in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute. È stata giudicata "Canzone italiana dell'anno" al Premio italiano della musica del 1997. L'artista siciliano l’ha proposta in quasi sua ogni esibizione dal vivo da quel momento in poi, registrandone anche diverse altre versioni negli anni, tra cui una in spagnolo e una accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra. La canzone è stata interpretata da numerosi artisti (da Celentano a Noemi, da Alice a Fiorella Mannoia). Ora tocca a Cristicchi, che intervistato da Fabrizio Basso per Sky TG24, ha detto: “Quando siamo partiti col progetto del concerto mistico per Franco Battiato non immaginavamo che avesse questo successo. Così è nato Torneremo Ancora che faccio insieme ad Amara e al centro del palco non ci siamo noi bensì una candela accesa che rappresenta Franco nella sua essenza. È stato naturale chiedere la collaborazione di Amara, mia compagna di arte e di vita. La Cura mai è stata eseguita nella serata dei duetti di Sanremo, lì la cantò solo lui nel 2007 che è l'anno in cui io vinsi il Festival”.