Franco Battiato, 5 curiosità sul cantante de La cura

Quando Franco Battiato era a Milano, quando lasciava la sua Milo per soggiornare nel capoluogo lombardo, aveva un ristorante sul Naviglio che amava particolarmente. Era anche il luogo dove incontrava i giornalisti in occasione dell'uscita degli album oppure per presentare un tour o in progetto. All'inizio era in linea con l'aspetto comunicativo, poi, dopo avere guardato tutti negli occhi, accertato che i commensali erano amici, erano una bella compagnia, abbandonava la sua Prospettiva Nevski per entrare in un mondo meno geometrico. Il momento più atteso era quello delle barzellette: Battiato era un eccelso raccontatore di storielle e poi aveva una predilezione per quelle su Silvio Berlusconi, dove alla voce subentrava la mimica.

approfondimento

Morto Franco Battiato, da Tiziano Ferro a Giorgia: i ricordi social

Il maestro Battiato ha a lungo collaborato con Milva e su quel sodalizio artistico gli aneddoti sono tantissimi. Nel 1982 ha scritto per lei Milva e dintorni, nel 1989 Svegliando l’amante che dorme poi è arrivato il curioso Non conosco nessun Patrizio, titolo nato per caso: "Quando l’assistente di Milva ha chiamato in studio di registrazione -raccontava Battiato- ha risposto Patrizio: lei ha detto di non conoscere nessuno con quel nome e io l’ho trovato geniale, ho subito pensato che doveva essere il titolo. La storia d’abbandono che ci ruota intorno è postuma rispetto alla telefonata: ci ho subito messo un campione di musica medievale che conoscevo e una piccola armonia. Per il testo c’è voluto un mese". A proposito, lo scatto in copertina che rappresenta una signora in costume è... Milva e fotografata da Franco Battiato.



Uno dei giovani più amati da Franco Battiato è Giovanni Caccamo. L'artista di Modica definisce l'incontro col maestro il "mio attimo fuggente". Caccamo si trova a Donnalucata, borgo del litorale ragusano, quando viene a sapere da un'amica che qualcuno aveva notato in spiaggia Battiato. Inizia così una perlustrazione palmo a palmo della spiaggia finché non lo trova. Poi è iniziata la fase di pedinamento: "Alla fine, armato di coraggio e di una busta, lo avvicinai. Nella busta c'era il cd con le mie canzoni e una lettera, che poi ho postato sul mio sito". Caccamo versione segugio ha fatto bingo perché pochi mesi dopo lavoravano insieme e per il giovane artista siciliano sono arrivati un singolo, un disco, un contratto con la Sony e un tour.