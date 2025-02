10/11 ©IPA/Fotogramma

Maria Tomba sui social esprime tutta la sua gratitudine per la nuova esperienza di questa sera "Quante emozioni in questi giorni, ancora sto cercando di realizzare ..." continua il post "Sono immensamente grata per questa opportunità", "Che dire ... ci vediamo a SANREMO 2025", "Tanto LOVE"