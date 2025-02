Sanremo, il testo del brano di Vale LP e Lil Jolie

Vale LP e Lil Jolie hanno spiegato il significato della canzone: "Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo. In secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare"

Al via la gara delle Nuove Proposte della 75esima edizione del Festival di Sanremo . Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Carlo Conti presenterà i quattro giovani artisti in gara, tra loro Vale LP e Lil Jolie . La coppia si esibirà con la canzone Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

vale lp e lil jolie, il testo e il significato di Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Vale LP e Lil Jolie sono tra i quattro artisti in gara nella sezione Nuove Proposte della kermesse canora. Le due cantanti si esibiranno in uno dei duelli previsti. Le artiste hanno parlato del brano in gara: “Un no è un no, il consenso è importante. Lo abbiamo detto ogni sera a dicembre in occasione di Sanremo Giovani e portiamo avanti questo messaggio da una vita, sopra e sotto al palco”.

Vale LP e Lil Jolie hanno aggiunto: “Per quest’occasione di enorme visibilità abbiamo preso in prestito le parole di 'Una, nessuna centomila' che da anni porta avanti una causa in cui crediamo molto e di cui non bisogna smettere mai di parlare. Ringraziamo Fiorella Mannoia e Sanremo per averci dato un megafono con cui tramettere quello in cui crediamo, la nostra canzone e il nostro amore”.

In seguito, la coppia ha spiegato il significato della canzone: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo. In secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare. La canzone è anche un racconto di coraggio, di attenzione, del peso delle aspettative e del consenso. Quando nel ritornello diciamo 'Dimmi tu quando sei pronto' esprimiamo il rispetto per l’altra persona e al contempo, in modo un po’ sfacciato, nella strofa giochiamo a ribaltare i ruoli di genere".