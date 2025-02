Sanremo, Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes): il testo

Venerdì 14 febbraio la giovane artista, finalista di X Factor 2023, pubblicherà il suo primo album REQUIEM (per un sogno)

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Carlo Conti darà il via alla gara della sezione Nuove Proposte. Maria Tomba salirà sul palco del Teatro Ariston per cantare Goodbye (Voglio good vibes).

Maria Tomba, il testo e l significato di Goodbye (Voglio good vibes)

Maria Tomba è tra i quattro finalisti della sezione Nuove Proposte della 75esima edizione del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). La cantante presenterà la canzone Goodbye (Voglio good vibes) per cercare di conquistare uno dei due posti disponibili per la finale in programma giovedì 13 febbraio.

Proveniente da Area Sanremo e finalista di X Factor 2023, Maria Tomba ha conquistato un posto in questa seconda serata della kermesse canora. Il brano è un inno alla libertà e alla ricerca dell’amore senza compromessi. L’artista canta: “Voglio le coccole, non le tue bad vibes”.