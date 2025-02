Sanremo, Bianca Balti: "Non sono qui per fare la malata". VIDEO

A Sanremo è la serata di Bianca Balti: la top model è co-conduttrice della seconda serata del Festival, insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nel mezzo delle cure per combattere il tumore alle ovaie che le è stato diagnosticato lo scorso anno, in conferenza stampa mette le cose in chiaro. “Quando ho deciso di partecipare al Festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti”, in competizione – ironizza - con Malgioglio. Spiegando di non essere in linea di principio contraria a raccontare il dolore, a Sanremo è arrivata per “essere una celebrazione della vita”. E ancora: “Quando mi viene un po' di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un'altra sede". Balti spiega di essere “in contatto con tante donne che si sono operate nel mio giorno, che stanno facendo la chemio nello stesso periodo”. Per questo, dice, è all’Ariston per “trasmettere la mia voglia di vita”.