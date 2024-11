Bianca Balti si mostra per la prima volta senza capelli. VIDEO

Dopo aver tagliato più volte i capelli, la top model mostra su Instagram gli effetti della chemioterapia. "Once a Bad B**ch… always a Bad B**ch!", scrive

Bianca Balti continua il suo percorso contro il tumore ovarico al terzo stadio, diagnosticato lo scorso settembre.

"Once a bad bitch, always a bad bitch”, ha scritto la top model su TikTok, mostrandosi per la prima volta senza capelli.

Il video è arrivato dopo che, per due volte, i capelli li ha tagliati. Sempre più corti.

I tagli di capelli di Bianca Balti

Inizialmente, Bianca Balti ha tagliato la lunga chioma in un caschetto. Con l'inizio della chemioterapia, si è regalata un look più "mannish" e minimalista. Poi era stata la volta di un pixie cut cortissimo, subito classificato come una nuova tendenza. Il motivo di quella scelta? Ridurre le conseguenze estetiche degli effetti delle cure chemioterapiche.

Sotto al reel in cui mostrava il taglio di capelli, Balti ha collezionato tantissimi commenti pieni di entusiasmo. Da Elodie a Valentina Ferragni, fino a Eva Riccobono, moltissimi fan e star hanno commentato positivamente la sua scelta di tagliare ancor più drasticamente i capelli.

Ma, anche il video in cui si mostra calva, è stato accolto con empatia, gentilezza, e con l'immensa ammirazione per la sua forza d'animo. "Bianca è importantissimo per tutti i pazienti oncologici, me compresa, il bellissimo messaggio di positività che stai mandando", si legge. E ancora: "La sua bellezza è fuori discussione, ma quello che in questo periodo mi colpisce davvero è la sua inarrestabile forza! Tantissime good vibes per te Bianca".