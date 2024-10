Bianca Balti taglia ancora i capelli: ecco il suo pixie cut manlike

La top model italiana ha condiviso nelle scorse ore nuove foto e video sui social network in cui mostra un nuovo cambio di look. Questo nuovo taglio arriva a 15 giorni di distanza dal primo, quello che la supermodella di Lodi ha scelto di fare prima di cominciare il ciclo di cure per via del tumore ovarico

Bianca Balti recentemente aveva parlato così del modo in cui sta cercando di affrontare la situazione in cui si trova: “Un passo alla volta”, queste le sue parole. E con questa espressione si riferisce sia alla reazione al cancro, con tutte le cure e i trattamenti che sta seguendo, ma non solo: si riferisce anche all'accettazione dei cambiamenti che attendono chiunque si sottoponga a trattamenti chemioterapici. L’accettazione ha un impatto importante, quindi l’esempio che Bianca Balti sta dando a tutti i suoi milioni di follower è importante e altamente solidale, poiché chi sta condividendo con la top model la medesima situazione potrà trovare spunti per reagire al meglio.

Questo taglio cortissimo arriva a quindici giorni di distanza dal primo, quello che la supermodella di Lodi ha scelto di fare prima di iniziare il ciclo di chemioterapia per via del tumore ovarico.

Bianca Balti taglia ancora i capelli, mostrando sui social network un nuovo pixie cut dal retrogusto "manlike" che fa già tendenza. La top model italiana ha condiviso nelle scorse ore nuove foto e video sui social network (sia su Instagram che su TikTok, potete guardare tutti i post in questione in fondo a questo articolo) in cui mostra un nuovo cambio di look.

Prima di sottoporsi alla prima seduta del trattamento, la top model ha deciso di tagliare i capelli, questo per ridurre le conseguenze estetiche degli effetti che può avere la chemioterapia, che porta alla perdita dei capelli (una cosa che per molti può essere uno choc). Quindici giorni fa aveva presentato un caschetto, ma nelle scorse ore ha dato il benvenuto a un taglio ben più drastico: un cortissimo pixie cut.

Dopo aver sfoggiato un nuovo caschetto due settimane fa, Bianca Balti ha deciso di ridurre ulteriormente il taglio, passando così a un look più "mannish" e minimalista. Ha dunque abbracciato un pixie cut cortissimo, che si preannuncia già una tendenza assoluta. La scelta di tagliare la chioma lunga che da sempre la caratterizza era stata dettata inizialmente da motivi pratici: all’inizio era stata la conseguenza dell'inizio delle cure chemioterapiche, a cui Bianca Balti si sta sottoponendo per il cancro alle ovaie che le è stato diagnosticato all’inizio di settembre.

Il nuovo taglio piace a tutti

Sotto al reel in cui mostra come si è tagliata la chioma, Balti ha collezionato tantissimi commenti pieni di entusiasmo. Le sue foto su IG e il video su TikTok continuano a ricevere il plauso da parte di tutti quanti: sia i suoi fan che i suoi colleghi dello showbiz, infatti, ci tengono a farle sapere quanto stia bene con questo nuovo look.

Da Elodie a Valentina Ferragni fino ad arrivare alla sua collega, anche lei top model, Eva Riccobono, sono moltissime le star che stanno sostenendo la sua scelta di tagliare ancor più drasticamente i capelli. Il suo taglio drastico si rivela bellissimo, raffinato, pieno di personalità e anche di tanto, tantissimo coraggio. Perché chiaramente siamo qui a parlare di questo cambio di look non perché sia qualcosa di sensazionale di per sé ma perché è un simbolo, un messaggio e una parabola che possono aiutare molto chi si trova in una situazione critica come quella in cui inevitabilmente è adesso Bianca Balti.

L’empatia, la solidarietà, il sapere di non essere soli e vedere come reagiscono gli altri - specialmente persone celebri che, volenti o nolenti, danno l’esempio agli altri proprio per via di quella celebrità che li mette in qualche modo su un piedistallo e li innalza al di sopra della “folla” dei "comuni mortali" - è un modo per affrontare qualsiasi cosa nella vita, comprese malattie e tutto ciò che ci fa sentire inermi.

Un cambio di look può dire molto più di tante parole: è un modo per provare a vivere in maniera più leggera un momento difficilissimo della propria vita. Ricordando che la capacità di affrontare qualsiasi cosa con un approccio positivo può fare davvero la differenza, sempre.



Di seguito potete guardare il video condiviso da Bianca Balti sul suo profilo di TikTok e le foto pubblicate sul suo account di Instagram.