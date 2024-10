Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia

La top model italiana, da tempo di casa a Los Angeles, lo aveva promesso, ogni tappa del suo percorso contro il cancro sarà raccontata sul suo profilo Instagram. Un modo per dare forza a chi ha ricevuto una diagnosi simile, e ha bisogno di non sentirsi sola

" Fino a qui tutto bene ", ha scritto nelle Instagram story, il giorno in cui la chemioterapia è cominciata. Una carrellata di immagini riassume la giornata. Lei in ospedale per l'iniezione del farmaco, lei sul divano di casa circondata di medicine, e poi addormentata tra le braccia di un uomo (che, secondo alcuni siti di gossip, sarebbe il pilota Ferrari Challenge Alessandro Cutrera).

"One step at a time", scrive Bianca Balti su Instagram, posando col suo nuovo taglio di capelli, senza nascondere le sue cicatrici. Quella dell'operazione, e quella dell'accesso venoso per i farmaci chemioterapici.

Bianca Balti ha un cancro ovarico al terzo stadio , diagnosticato durante una visita in pronto soccorso per un forte dolore addominale. Operata lo scorso settembre , ha cominciato la chemioterapia . E ha scelto di documentare tutto. C'è l'intervento, sul profilo Instagram. C'è la cicatrice che le segna il corpo. C'è un nuovo taglio di capelli , e c'è un sorriso che non perde mai. Perché il tumore lei è convinta che lo sconfiggerà. Ad ogni costo.

La malattia di Bianca Balti

Che la terapia sarebbe cominciata il 14 ottobre, Bianca Balti l'aveva detto. Il giorno in cui le è stata comunicata la data di inizio, si è detta felice. Perché avrebbe potuto cominciare a fare programmi, una cosa che ama. E perché, iniziando prima, avrebbe anche finito prima. "Non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata! Sono solo molto scocciata perché avevo programmi molto diversi per l’immediato futuro", ha scritto a quel tempo, in risposta ad una fan. Consapevole che il viaggio sarà lungo, ma sarà pieno di coraggio. E di amore per la vita.

Ed è per celebrare quella vita, che Bianca Balti ha cominciato a postare i piccoli momenti di quotidiana felicità. A colpi di hashtag che inneggiano alla bellezza della vita, la top model ha postato una seconda gallery: Silver linings pt.2. Negli scatti la si vede a casa e in ospedale, in studio di registrazione e davanti a un caffè. La si vede volare a Las Vegas con la sua figlia più piccola, e tenere tra le mani il biglietto d'un biscotto della fortuna, che recita così: "Sarai molto fortunata e supererai ogni difficoltà".