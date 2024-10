Bianca Balti mostra la cicatrice dopo la rimozione del tumore

La top model italiana, che da anni vive a Los Angeles, ha riassunto le ultime settimane in alcuni scatti. Immagini che parlano del cancro che ha scoperto di avere, ma anche di speranza e di amore per la vita

Dalla diagnosi all'operazione, passando per il lungo processo di guarigione, la top model italiana Bianca Balti - che da anni vive a Los Angeles - ha raccontato tutto ciò che sta vivendo da quando ha scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio.

L'ultimo aggiornamento lo ha dato nella giornata di mercoledì 2 ottobre, postando una gallery che riassume l'ultimo periodo. Cicatrice post-operazione compresa.

Bianca Balti, le foto che celebrano la vita

"Silver Linings", scrive Bianca Balti su Instagram, postando un carosello con l'hashtag #lavitaebella. L'immagine più forte della gallery (che potete trovare in fondo al pezzo ndr.) è la quarta, e ritrae la cicatrice che l'operazione per la rimozione del tumore le ha lasciato.

Ma, tra le foto, c'è spazio soprattutto per la gioia e per la speranza. Nella prima immagine si mostra allegra, in strada, con un foglio tra le mani. Nella seconda c'è la mamma (Mariabice Marzani), in ospedale con un mazzo di girasoli. E poi Micol Clara Minnetti Rizzo, una delle sue migliori amiche, al suo fianco nella lunga notte trascorsa in terapia intensiva. C'è la cicatrice, ci sono i manifesti che la ritraggono. C'è il papà Bruno, c'è una grossa pizza con le patatine, una macchina dorata, un foglietto che mostra l'appuntamento di controllo. E, ancora, la figlia maggiore Matilde sdraiata sul divano, lo spelling test della piccola Mia. Infine, un ragazzo misterioso, a cui Bianca dà un bacio sulla spiaggia.

Piccoli momenti di non trascurabile felicità, nel mezzo di una diagnosi che - nelle foto - compare: la cicatrice, l'appuntamento che segna l'inizio della chemioterapia (il prossimo 14 ottobre), le prove per la parrucca che indosserà quando i capelli cominceranno a cadere.