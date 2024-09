Bianca Balti e aggiorna sulle condizioni di salute: "Inizio la chemio"

“La convalescenza va bene e comincio la chemioterapia il 14 ottobre”. In una story Instagram, Bianca Balti ha aggiornato i fan sulle proprie condizioni di salute a poche settimane dall’intervento per la rimozione di un tumore all’utero al terzo stadio . “L'ho saputo oggi e sono felice perché adesso posso cominciare a fare programmi. E io amo fare programmi”, ha proseguito la top model, ritratta sorridente in blazer e shorts di jeans neri. “Inoltre, prima comincio, prima finisco”, ha aggiunto, prima di rivolgere ai fan un invito: “Non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata! Sono solo molto scocciata perché avevo programmi molto diversi per l’immediato futuro”.

"MI ASPETTA UN LUNGO VIAGGIO"

All’inizio di settembre Bianca Balti, 40 anni, era stata ricoverata al pronto soccorso a causa di forti dolori all’addome che, poi, avevano svelato la presenza del tumore. “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo vincerò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia, che ne ho un sacco”, aveva scritto su Instagram. “La vita accade; datele una ragione. Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita”. Portatrice della mutazione del gene BRCA1, che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie, la modella due anni fa si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, proprio come aveva fatto in precedenza anche Angelina Jolie. Per il desiderio di avere un terzo figlio dopo Matilde e Mia, invece, aveva rinviato la scelta di rimuovere l’utero, e aveva anzi effettuato cicli di stimolazione ovarica per congelare i suoi ovociti.