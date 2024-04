Max Pezzali, il nuovo singolo è Discoteche abbandonate

Max Pezzali, il mondo delle discoteche, lo conosce bene. Nei giorni scorsi ha portato fan e giornalisti in un tour tra le discoteche abbandonate di Milano e di Pavia, ad anticipare l'uscita in radio - fissata per lunedì 15 aprile - del suo nuovo singolo Discoteche abbandonate.

Una vita in discoteca

Alle origini di Discoteche abbandonate c'è un libro, Disco Mute, che racconta le discoteche che hanno fatto epoca. Ma c'è anche il Max Pezzali ragazzo, che faceva trecento chilometri per andare a ballare, e che oggi guarda con malinconia a quei locali abbandonati e vandalizzati, o trasformati in altro (il Celebrità de La Regina del Celebrità è diventato un garage). E poco importa se, per via del dress code, sette volte su dieci Pezzali in quelle discoteche non riuscisse ad entrarci. Lui, semplicemente arrivandoci, si sentiva parte di qualcosa di più grande. Di una generazione che la musica la amava, e continua ad amarla. Poi, la gente ha cominciato a non sopportare più il rumore, le discoteche sono diventate il capro espiatorio per i giovani allo sbando, e sono state chiuse. Eppure, spiega l'ex 883, hanno avuto meriti culturali pazzeschi. "Io ero il più provinciale dei provinciali e in questi lughi ho sentito canzoni che mi hanno formato, qui ho visto per la prima volta la diversità", ha raccontato all'Ansa. E prova a raccontarlo ora, questa volta in musica, nel singolo Discoteche abbandonate.