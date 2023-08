Saw X, è uscito il trailer del nuovo film della saga horror

Il film è ambientato tra la prima e la seconda pellicola del franchise. Nel cast Tobin Bell, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach e Renata Vaca

Tobin Bell sarà nuovamente John Kramer in Saw X, il nuovo capitolo della celebre saga horror. Il canale YouTube di Lionsgate Movies ha distribuito il trailer ufficiale fornendo le prime immagini della pellicola in arrivo prossimamente.

saw x, il trailer e la trama Nel corso degli anni Saw si è affermato come uno dei franchise più popolari e di maggior successo del grande schermo. Il nuovo film farà fare un salto temporale al pubblico con una storia ambientata tra la prima e la seconda pellicola, uscite rispettivamente nel 2004 e nel 2005. Il lavoro, diretto da Kevin Greutert, vedrà John Kramer intraprendere un viaggio in Messico alla ricerca di cure per il cancro scoprendo però una truffa. Il serial killer darà quindi il via a una serie di giochi spietati. approfondimento Saw X, il primo terrificante poster è online

Il trailer ha raccontato la sinossi del film mostrando anche alcune delle trappole spietate elaborate dal protagonista, nel cast Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach e Renata Vaca. approfondimento Cinema, tutti i video

Lionsgate Movies ha distribuito la trama ufficiale nella didascalia del trailer: “John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il capitolo più terrificante del franchise Saw esplora il capitolo inedito del gioco più personale di Jigsaw”. Il testo prosegue: “Ambientato tra gli eventi di Saw I e II, un malato e disperato John viaggia in Messico per una cura medica rischiosa e sperimentale nella speranza di una risoluzione miracolosa per il suo cancro - per poi scoprire che l’intera operazione è una truffa ai danni dei più vulnerabili. Mosso da un nuovo scopo, il terribile serial killer ritorna al lavoro, ribaltando la situazione con i truffatori nel suo modo caratteristico attraverso trappole subdole, squilibrate e ingegnose”. approfondimento Saw X, la prima immagine del film

