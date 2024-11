Luca Carboni festeggia i 40 anni di carriera tra musica e arte

La musica, sempre grande protagonista

Non può, ovviamente, mancare la musica: la copertina di “Persone silenziose” nata da una visione del grande fotografo Luigi Ghirri che nel 1989 gli suggerì di ritagliare dai quaderni i “disegnini” (come li chiama lo stesso Carboni) e di fare un collage che è diventato la cover dell’album. La sala finale del percorso espositivo sorprenderà il visitatore con un sound design che include canzoni, inediti, audio rubati in studio, il tutto accompagnato da immagini e video clip, in un allestimento dall’atmosfera pop. In particolare, il centralissimo Portico del Pavaglione, in via dell’Archiginnasio, accoglierà una sorta di ghost track della mostra dall’8 gennaio 2025: sono gli autoritratti di Carboni stampati su larga scala e appesi alle chiavi di ferro degli archi del portico. Ricordi, dunque, ma anche aneddoti, come ricorda Luca Carboni: "Da ragazzo e da bambino non disegnavo praticamente mai. Poi appena finito il primo album intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film era partito in Italia il primo canale tematico musicale video music. C'era l'esigenza di avere il videoclip del singolo che usciva e così nacque l'opportunità di realizzare un video …sembrava che addirittura Pupi Avati venisse a dirigermi in questo clip. E allora cominciai a disegnare per fargli vedere la storia che avevo in mente, le inquadrature che ci dovevano essere. E così, istintivamente, cominciai da zero e da lì senti l'esigenza di approfondire quest'arte, questa cosa che pian piano mi ha portato fino a qua e non mi ha più abbandonato". La mostra sarà completata da un programma di incontri pubblici che vedranno per protagonisti, oltre allo stesso Carboni, altri artisti che sono stati suoi compagni di viaggio.