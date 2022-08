Saw, il decimo film della saga uscirà al cinema nel 2023

Lionsgate e Twisted Pictures hanno annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo del franchise horror con protagonista il sadico Jigsaw Condividi

Gli amanti del cinema horror saranno felici di sapere che è in arrivo un nuovo capitolo della saga di Saw, il decimo. Dopo lo spin-off Spiral – L'eredità di Saw, arrivato al cinema nel 2021, Lionsgate e Twisted Pictures hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo episodio del franchise.

Saw 10, cosa sappiamo approfondimento Saw, Lionsgate sta valutando di fare una serie tratta dalla saga Naturalmente le informazioni in merito al decimo capitolo di Saw non sono molte. La pellicola arriverà al cinema il 27 ottobre 2023 (in vista di Halloween) e sarà diretta da Kevin Greutert, già dietro la macchina da presa di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e di Saw: Legacy. La trama non è stata svelata, ma Lionsgate ha fatto sapere che il film conquisterà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”. Difficilmente, quindi, questo nuovo capitolo si discosterà dai meccanismi che hanno reso celebre questa saga horror, nella quale Jigsaw e i suoi seguaci si divertono a torturare le sue vittime con giochi complicati e dolorosi. “Abbiamo ascoltato ciò che i fan chiedevano e stiamo lavorando sodo per realizzare un film che gli appassionati di Saw e i fan dell’horror ameranno in egual misura”, hanno dichiarato Mark Burg e Oren Koules. “Una parte di tutto questo consiste nel dare le redini a Kevin Greturt, regista di Saw VI, che è tra i preferiti dei fan in assoluto”, hanno spiegato, promettendo nuovi dettagli al più presto.

Saw, il successo planetario Saw è una serie cinematografica horror a tema splatter, creata da James Wan e Leigh Whannell nel 2004. Il primo film è stato un successo clamoroso: a fronte di 1 milioni di dollari spesi per realizzare la pellicola, ha debuttato guadagnando 18 milioni di dollari solo nel weekend d'esordio, e complessivamente 103 milioni di dollari in tutto il mondo. La saga ha lanciato anche le carriere del regista James Wan e dello scrittore Leigh Whannell, e ha dato a Hollywood un nuovo iconico mostro cinematografico, l'inquietante burattino sul triciclo, Billy. Dal momento che il primo villain, John Kramer, è morto in Saw III, il ruolo è passato poi ad altri suoi apprendisti, dimostrando come il potere di questo spietato assassino sia di fatto indipendente dalla sua identità. I successivi episodi di Saw si sono arricchiti di sangue e scene splatter, aggiungendo trappole elaborate e meccanismi sempre più contorti. In generale gli incassi dei film della saga sono sempre stati piuttosto elevati, per un totale di 976 milioni di dollari. Ecco perché non è affatto detto che il decimo, attesissimo capitolo del franchise sia anche l'ultimo.