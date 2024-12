Messi and the Giants, in arrivo su Disney+ la serie animata su Messi

Messi and the Giants, la serie animata sul calciatore Lionel Messi, approderà in futuro su Disney+ (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Le prime voci sulla lavorazione dello show di azione e avventura risalgono al 2023. “Ho sempre sognato di essere coinvolto in un progetto che condividesse i valori dello sport, gli stessi valori che sono stati così importanti nella mia carriera, con le generazioni più giovani”, ha detto Messi. “Niente è veramente impossibile con lavoro di squadra, perseveranza, disciplina e duro lavoro. Non vedo l’ora di condividere questa sera con i bambini di tutto il mondo, e spero di ispirarli e di motivarli a realizzare i loro sogni. Fin da quando ero bambino, ho sempre amato le serie animate, e non vedo l’ora di guardarle con i miei figli”. Secondo la sinossi ufficiale, la serie racconterà la storia di “Leo, un normale ragazzo di 12 anni con un talento straordinario e un enorme problema. Il mondo un tempo fiorente di Iko è a brandelli alla mercé dei giganti che governano i dieci regni. Solo un eroe può salvarli...ed è grande quanto una pulce. Il giovane Leo viene prelevato da un altro mondo per guidare la lotta contro i malvagi tiranni che hanno mantenuto i dieci regni sotto il loro controllo”.