Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le prime foto insieme su Instagram

Più riservato, il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha parlato invece della figlia della nuova compagna: «Nina non l'ho ancora incontrata. E sarà quando sarà, anche fra tanto tempo. E, in ogni caso, sarà con tutta calma. Io sono figlio di separati e so come funziona con i nuovi compagni , sono stato un bambino piccolo anch'io».

Ma non sono mancate neppure le confessioni hot : nel corso di un’intervista a Chi, l’influencer (ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni ) ha parlato della loro prima notte insieme «Che passione, mi sono emozionata ed è stato molto... È stato pazzesco. Ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio . Già da quel primo bacio avevo capito che c'era chimica fra di noi e mi sono detta: “Hai capito qua Paolino il pariolino!”».

Le parole di Clizia e Paolo

«Ho aspettato oltre 70 giorni per ritrovare Clizia, ma doverci conquistare questo incontro è servito per conoscerci meglio. Se fossimo usciti, in una situazione chiamiamola di normalità, ci sarebbero stati il lavoro e gli eventi, io a Roma e lei a Milano, alla fine non ci saremmo potuti vivere in questo modo. Noi, fino al nostro incontro dell’altro giorno, ci siamo potuti raccontare l’uno all’altra in un modo altrimenti impossibile» ha raccontato Ciavarro a Chi, nel corso della loro prima intervista di coppia.

«Sognavo di portare Paolo dove, prima di entrare al “GF”, avevo posato da sola: averlo qui, nel cuore della mia terra. Sono stata felice come una bambina. E darci un bacio alla Scala dei Turchi è stato emozionante come il nostro primo bacio. E poi siamo andati a cena. Una cena che è durata …fino alle sette della sera dopo» ha invece ricordato Clizia.

Innamorati a dispetto delle malelingue, i due sono decisi ora a viversi più che mai.