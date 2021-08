Clizia Incorvaia incinta, aspetta un figlio da Paolo Ciavarro

“Non è stato facile mantenere “solo per proteggere” il segreto più bello inizia così il post su Instagram condiviso da Clizia per annunciare la gravidanza . Parole da cui traspare tutto l’amore per Paolo e la gioia per la notizia, non del tutto inaspettata al pubblico. La foto mostra la coppia insieme, sorridenti ed emozionati , la cornice di lenzuola bianche e vestiti chiari e luminosi. “Sono così felice, desideravo tanto dare un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni”. Continua così il messaggio di Clizia, 41 anni, innamoratissima del suo Paolo, e al terzo mese di gravidanza. Ed è proprio l’età a dare il via ad una riflessione all’ex gieffina, un invito a tutte le donne a non smettere di sognare un figlio. “Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”. E se lei chiede alle donne di non lasciarsi frenare dalla società, Paolo Ciavarro ha occhi solo per la sua compagna e il frutto del loro amore: “La gioia più grande della mia vita siete voi” scrive sul suo profilo Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la storia

Una gravidanza che non arriva inaspettata. Fu proprio Clizia infatti, non molto tempo fa, a condividere in un’intervista al settimanale Gente il desiderio di avere un bambino: “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi ci piacerebbe”. “L’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi” ha rivelato a “Gente” Paolo Ciavarro, che spera sia maschio “per non far sparire il mio cognome” e “trasferirgli le mie passioni sportive”.

Una storia, quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata per caso tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, e alla quale molti non davano fiducia. A dispetto di chi la vedeva come un semplice flirt, il rapporto è cresciuto, resistendo alla distanza e alla quarantena. Dopo l’esperienza del reality, si sono ritrovati più forti di prima e hanno deciso di fare l’importante passo di trasferirsi in una nuova casa a Roma e convivere. Dopo 9 mesi, Paolo le ha regalato un anello prezioso, che simboleggia il loro amore. “E’ una promessa” ha scritto lei, a commento della foto. Come a dire, ora è per sempre. Una storia condivisa passo passo con i fan su Instagram e che ora vede la famiglia consolidarsi e crescere.