Eleonora Giorgi, i figli in lacrime. Oggi camera ardente privata

“Si è spenta tra le nostre braccia lasciandoci una grande lezione: affrontare la vita con un sorriso, anche nei momenti più duri”. Andrea Rizzoli , primogenito di Eleonora Giorgi e dell’editore Angelo Rizzoli, ha parlato così ai giornalisti fuori dalla clinica Paideia, a Roma, dove la madre, 71 anni, è morta ieri dopo una lunga malattia, un tumore al pancreas . Accanto a lui il fratello Paolo Ciavarro , figlio dell’attrice e di Massimo Ciavarro , lo ha stretto in lacrime. “Nostra madre è stata una donna straordinaria. Ha sempre affrontato tutto con forza, senza mai perdere il sorriso”, ha proseguito Rizzoli. Anche per “dare un messaggio di speranza e di fiducia a chi soffriva e lottava con la malattia”.

LA CAMERA ARDENTE E I FUNERALI

“La camera ardente è strettamente privata, è un momento che vogliamo resti tutto nostro, della famiglia”, ha proseguito Rizzoli. “Per chi vorrà salutare nostra madre potrà venire per i funerali mercoledì 5 febbraio nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo”. Infine, un appello ai giornalisti: “Vi preghiamo di non bloccare la clinica perché tante altre persone stanno combattendo per la loro vita”.