Eleonora Giorgi, le tristi parole di Barbara Palombelli

Affetta da tumore, Eleonora Giorgi non ha mai fatto mistero della sua battaglia. Una battaglia che, negli ultimi giorni, si è fatta ancora più dura. A testimoniarlo ci sono le parole di Barbara Palombelli, conduttrice di Forum (trasmissione in cui lavora anche Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora).

Cos'ha detto Barbara Palombelli

"Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio", ha esordito Barbara Palombelli, al termine della puntata di Forum di mercoledì 27 febbraio. "Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta". La conduttrice tv ha spiegato di seguire, come tutta Mediaset, la vicenda di Eleonora Giorgi "perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani".

Come Paolo Ciavarro, anche Clizia Incorvaia (sua moglie e madre di suo figlio) sta proseguendo con gli impegni lavorativi. "Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro", ha scritto. "Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me". Inviata per Gente alla Milano Fashion Week, ha confessato: "Sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una nuvola rosa come mi chiama Ele. Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita".