Eleonora Giorgi ricoverata in clinica: "Mi curo solo per i miei figli"

“Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze”. Eleonora Giorgi è ricoverata in una clinica romana per il tumore al pancreas che aveva scoperto nel 2023. Non prova rabbia perché, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, “ho il cuore pieno dell’affetto della famiglia e del pubblico. I miei figli, durante le flebo, mi hanno stretto la mano per 14 ore di fila”. Non vuole essere chiamata “guerriera”, semmai “un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos”, e non si è mai pentita di aver condiviso la malattia con il pubblico, perché “non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”. Soprattutto grazie all’amore dei due figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia, moglie di Paolo, del nipotino Gabriele, nato tre anni fa dal loro amore, e dell’ex marito Massimo Ciavarro, sempre presente. Gabriele ora sa che la nonna è in "albergo", e a San Valentino hanno liberato insieme dei palloncini rossi. Massimo Ciavarro, invece, ha lasciato la sua casa a Lampedusa per portare all'ex moglie piatti cucinati da lui, dagli gnocchi alla romana al merluzzo al vapore. Giorgi non si è mai domandata la ragione della malattia, “perché non mi sono mai chiesta neppure il perché delle cose belle: il David di Donatello, l’amore di Angelo [Rizzoli, il suo primo marito, ndr], quello di Massimo”.