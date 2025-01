Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: "Le resta poco tempo"

Il 28 gennaio Andrea Rizzoli pubblicherà il memoir Non ci sono buone notizie, dove racconta l’ “anno più bello” della madre, “nonostante tutto", cioè il tumore al pancreas diagnosticato all'attrice nel 2023. “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo", ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera

“Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo Rizzoli (editore del quotidiano e produttore cinematografico scomparso nel 2013), ha condiviso le ultime notizie sulla salute dalla madre, che negli ultimi mesi del 2023 aveva ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas. Martedì 28 gennaio Rizzoli, che ha 44 anni e lavora come autore per Warner Discovery, pubblicherà il memoir Non ci sono buone notizie, dove racconta l’ “anno più bello” della madre, “nonostante tutto”. Il libro attraversa le prime visite, la diagnosi, le prime cure, la chemioterapia, l’intervento, le speranze, le metastasi e una dedica “ai coraggiosi obbligati a lottare per la loro vita e a coloro che coraggiosamente scelgono di restargli vicino”. Come Paolo Ciavarro, figlio dell’attrice e di Massimo Ciavarro, che ha avuto un “ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.